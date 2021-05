Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Einem bislang unbekannten Täter ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch glücklicherweise nicht gelungen in ein Reihenhaus In der Neckarhelle einzubrechen. Vermutlich über die Straße "Neuer Weg" gelangte der Unbekannte an die Rückseite des Wohnhauses und versuchte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Warum der Einbrecher von seinem Vorhaben abließ, ist bislang nicht bekannt. An der Terrassentür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Tel.:06221 4569 - 0 zu melden.

