Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell - Ermittlungen im Gange

Meißenheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Unterschlagung kam es am Mittwochabend in der Kürzeller Hauptstraße. Gegen 19:40 Uhr trafen sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen vor einem Verbrauchermarkt zufällig ein 17-jähriger Tatverdächtiger und ein 23-Jähriger. Das Gespräch der beiden sich bekannten fiel dabei offenbar auf eine Gutscheinkarte des Marktes, welche der 23 Jahre alte Mann in Besitz hatte. Ein Interesse daran vorgebend, konnte der Jugendliche die Karte erhalten. Diese händigte er trotz Aufforderung nicht mehr aus und sicherte diese vielmehr dadurch, dass er seinen sechs Jahre älteres Gegenüber ins Gesicht schlug. Mit einem Unbekannten soll er im Anschluss in den Markt gegangen sein und Alkoholika gekauft haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell