POL-MK: Unfallflucht: Schwangere Frau verletzt

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht einen beige-gold farbenen PKW, ähnlich eines Geländewagens. Vergangenen Mittwoch, 13.45 Uhr, war eine schwangere Frau mit ihrem KIA "Am Erbenberg" in Richtung Schapker Weg unterwegs. Aus der dortigen Einmündung Voweydeweg kam besagter beige-goldener PKW. Dieser missachtete die Vorfahrt der Frau. Die hochschwangere Frau wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am KIA der Dame entstanden 1000 Euro Sachschaden.

Den Unfallverursacher beschrieb die Dame als älteren männlichen Herrn mit grauen Haaren. Er fuhr davon, ohne sich um sie oder den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte an die 02371/9199-7109 oder 9199-0.

