Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Kurzgeschlossenen Motorroller mit laufendem Motor aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl eines Motorrollers machen können. Ein Zeuge war am Freitagabend gegen 23:30 Uhr in der Saarstraße in Hemmingen auf einen abgestellten Roller aufmerksam geworden. Das Fahrzeug stand mit laufendem Motor und ohne Kennzeichen an einem Spielplatz. Bei einer Überprüfung durch Kräfte des Polizeireviers Ditzingen stellte sich heraus, dass der Roller mehrere Beschädigungen aufwies und kurzgeschlossen worden war. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

