Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Mehrere tausend Euro Schaden durch Graffitis

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag trieben zwei bislang unbekannte Täter in der Marbacher Straße in Erdmannhausen ihr Unwesen. Ein Zeuge hatte gegen 01:20 Uhr beobachtet, wie zwei vermutlich jugendliche Täter mit Spraydosen in der Hand hinter ein Wartehäuschen einer Bushaltestelle liefen und verständigte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin nicht nur an dem Wartehäuschen, sondern im gesamten Ortsgebiet zahlreiche frisch gesprühte Tags "1UP" fest. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei schwarz, jeweils mit einem Kapuzenpullover und einer Sturmhaube bekleidete 14 bis 16 Jahre alten Täter handeln. Sie trugen schwarze Spraydosen bei sich. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07144 900-0 mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

