Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fahrzeugbrand in Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Fahrzeug ausgebrannt

Am Samstag gegen 04.10 Uhr musste die Feuerwehr Holzgerlingen mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausrücken, weil ein in der Böblinger Straße abgestelltes Fahrzeug der Marke Peugeot aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand geraten war. Der Peugeot brannte vollständig aus, wodurch ein danebenstehendes Fahrzeug ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15.000 Euro. Personen welche Angaben zu dem Brandgeschehen machen können werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Ludwigsburg, Telefon 0800 1100225, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell