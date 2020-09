POL-LB: Unfallflucht in Bietigheim-Bissingen; Unfall auf der A81 Gemarkung Ditzingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag zwischen 07.00 und 17.00 Uhr in der Seewiesenstraße auf einem dortigen Firmenparkplatz einen parkenden Audi. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142/4050 in Verbindung zu setzen.

BAB 81 Gemarkung Ditzingen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Am Freitag gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg, auf Höhe der Anschlussstelle Feuerbach, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 23-jährige Lenker eines VW Golf bemerkte das Stauende zu spät und fuhr dem 33-jährigen Lenker eines Hyundai auf der linken Fahrspur hinten auf. Der Lenker des VW Golf und sein 50-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Außer einem Streifenwagen und zwei Rettungswagen war noch das Teschnische Hilfswerk mit vier Einsatzkräften vor Ort.

