Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Herrenberg; Fahrrad-Unfall in Aidlingen - Presseaufruf

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Dienstag und Freitag verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Wohnhaus im südwestlichen Wohngebiet von Herrenberg, indem sie die teilweise verglaste Haustüre im Bereich des Türgriffs einschlug. Die Täter durchsuchten daraufhin das komplette Haus und verließen es im Anschluss wieder durch die Haustüre. Die Ermittlungen bezüglich des Diebesgutes sowie des entstandenen Sachschadens dauern noch an.

Aidlingen: Suche nach Unfallbeteiligtem nach Fahrradkollision mit Verletzten

Im Bereich der Würmbrücke der Böblinger Straße in Aidlingen kam es am Freitagmittag, gegen 13.15 Uhr, zu einer Kollision zweier Fahrradfahrer. Ein 24-jähriger Mountain-Biker fuhr hierbei langsam auf dem Seitenweg neben der Straße in Richtung Dagersheim, als zwei weitere Fahrradfahrer ihm mit hoher Geschwindigkeit entgegenkamen. Mit einem der Fahrräder kam es schließlich zum Zusammenstoß im Gegenverkehr, wobei beide zu Boden stürzten. Vor Ort trennten sich die beiden Unfallbeteiligten in gegenseitigem Einvernehmen, ohne weitere Veranlassungen durchzuführen, da an den Fahrrädern keine Beschädigungen festgestellt worden waren. Da der 24-Jährige später jedoch diverse Verletzungen bei sich bemerkte, ließ er sich in einem Krankenhaus behandeln und musste sogar stationär aufgenommen werden. Aus diesem Grund wurde der Unfall im Nachhinein der Polizei gemeldet und aufgenommen. Zum Unfallgegner ist bislang nichts weiter bekannt, dieser müsste jedoch ebenfalls Verletzungen davongetragen haben. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet den anderen unfallbeteiligten Radfahrer sowie Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07031/6970 zu melden.

