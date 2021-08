Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Katalysator gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 20.00 Uhr und Montag 17.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Groenerstraße in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Unbekannten machten sich an einem geparkten Opel zu schaffen. Sie entfernten den Katalysator, indem sie ihn sauber abtrennten, und stahlen ihn anschließend. Der Besitzer des Fahrzeugs bemerkte dies, als er seinen PKW startete. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

