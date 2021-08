Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden auf der BAB 81

Ludwigsburg (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 ereignete. Ein 59-jähriger wollte mit seinem VW über den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Mundelsheim in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren übersah dabei einen Sattelzug auf der Durchgangsfahrbahn und stieß mit ihm zusammen. Hierdurch wurde das Fahrzeug des 59-Jährigen gedreht und kollidierte auf dem linken Fahrstreifen dem VW Passat eines 53-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

