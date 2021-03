Polizei Dortmund

POL-DO: Pkw erfasst Radfahrerin: 46-Jährige lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 46-jährige Radfahrerin am Dienstag (2.3.2021) bei einem Verkehrsunfall in der Aplerbecker Mark in Dortmund.

Um 17.12 Uhr wollte die Dortmunderin von der Schwerter Straße nach links in die Fuldastraße abbiegen. Sie wartete auf der Fahrbahn, um entgegenkommende Pkw passieren zu lassen.

Ein ebenfalls auf der Schwerter Straße fahrender 81-jähriger Autofahrer übersah die wartende Radfahrerin ohne derzeit erkennbaren Grund. Der Dortmunder erfasste sie laut Zeugenaussagen von hinten kommend mit seinem Renault. Dabei wurde die Frau unter dem Pkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Helfer leisteten Erste Hilfe.

Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr hob den Renault mit einem Hydraulikkissen an und befreite die 46-Jährige, so dass sie weiter versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Auf dem Gelände einer nahe gelegenen Grundschule landete ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber.

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Renaults und des Fahrrades an. Für die Unfallermittlungen bittet die Polizei weitere Zeugen um Anruf unter Tel. 0231/132 4219 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr).

