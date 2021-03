Polizei Dortmund

POL-DO: 72-Jährige bei Verkehrsunfall in Dortmund-Hörde verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0225

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hochofenstraße ist am Dienstagnachmittag (2. März) eine 72-jährige Frau schwer verletzt worden. Zwei Autos kollidierten an der Einmündung zur Straße Am Heedbrink.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war ein 71-jähriger Dortmunder zum Unfallzeitpunkt gegen 16.15 Uhr in östlicher Richtung auf der Hochofenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Straße Am Heedbrink kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Fahrzeug eines 48-jährigen Dortmunders. Das Auto des 71-Jährigen prallte anschließend noch gegen eine Laterne.

Seine 72-jährige Beifahrerin aus Dortmund wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell