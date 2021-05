Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf Parkplatz angefahren

Kusel (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Fritz-Wunderlich-Straße kam es am Samstag, 29.05., gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der 43-jährige PKW-Fahrer wollte rückwärts Einparken und übersah hierbei die Dame. Diese wurde vom Fahrzeug getroffen und zog sich hierbei leichte Verletzungen an einem Fuß, sowie einer Hand zu. Der Unfallverursacher fuhr die Verletzte selbstständig ins Krankenhaus, sodass sie schnellstmöglich ärztlich behandelt werden konnte.|pikus

