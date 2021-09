Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Unfall mit 9.000 Euro Sachschaden (24.09.2021)

Spaichingen (ots)

Im Kreisverkehr Hauptstraße / Obere Bahnhofstraße hat sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 55-jähriger Nissan-Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt eine 77-jährigen Fahrers eines Citroen zu achten. An den zwei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 9.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell