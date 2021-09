Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht mit Motorroller (25.09.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 02:30 Uhr fuhr ein mit zwei Personen besetzter rot-weißer Motorroller auf dem Fußweg vom Schwarzwald-Baar-Klinikum in Richtung Hotel Holiday Inn. Aufgrund der Dunkelheit muss der bislang unbekannte Führer des Motorrollers den auf dem Weg aufgebauten Bauzaun übersehen haben und fuhr ungebremst in diesen hinein. Der Zaun wurde hierdurch umgeworfen und beschädigt. Der Fahrer sowie sein Sozius stürzten zu Boden, rappelten sich vermutlich leicht verletzt wieder auf und flüchteten von der Unfallstelle in die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Schwesternwohnheim. Die Polizei sucht nun Zeugen welche zum Unfallzeitpunkt sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

