Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Mann versprüht nach Streit um Mundnasenschutz Pfefferspray

Plön (ots)

Gegen 15:45 Uhr erhielt die Bundespolizei Kiel die Mitteilung von einer gefährlichen Körperverletzung im Zug von Kiel nach Lübeck.

Nach einem vorangegangenen Hinweis des Zugbegleiters an einen 29-jährigen Mann, dass er im Zug einen Mundnasenschutz zu tragen habe, versprühte dieser eine reizstoffartige Substanz im Zug.

Als der Zug am Bahnhof Plön angehalten hatte, verließ der Täter daraufhin den Zug und ging in Richtung Plöner Innenstadt.

Mehrere Reisende und der Zugbegleiter erlitten leichte Atemwegs und Augenreizungen.

Die um Unterstützung gebetene Landespolizei in Plön, konnte den Tatverdächtigen in der Stadt stellen und festnehmen. Im Anschluss wurde er in den Polizeigewahrsam nach Kiel gebracht. Das verwendete Tierabwehrspray wurde die Bundespolizei als Tatmittel sichergestellt.

Der Mann wird sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen

