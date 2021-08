Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Nordhessen mit neuem Chef: EPHK Dirk Bartoldus seit August im neuen Amt

Nordhessen: Die "Kommunikationsabteilung" des Polizeipräsidiums Nordhessen hat einen neuen Chef: Am 2. August hat Dirk Bartoldus die Leitung des Hauptsachgebiets Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und damit den Staffelstab von Frank Siebert übernommen, nach dessen Wechsel innerhalb des Präsidiums die Stelle frei geworden war. Polizeipräsident Konrad Stelzenbach führte Dirk Bartoldus, der zuletzt stellvertretender Sachgebietsleiter im Stab der Abteilung Einsatz und davor Polizeiführer vom Dienst war, zu Beginn dieser Woche offiziell in das neue Amt ein. Dabei hob der Polizeipräsident die Qualifikationen des 50 Jahre alten Ersten Polizeihauptkommissars besonders hervor: "Ich bin sehr froh, dass wir mit Dirk Bartoldus einen sehr erfahrenen, aufgeschlossenen und kommunikativen Beamten für die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewinnen konnten. In der heutigen Zeit muss die Kommunikation der Polizei mit den Medien und der Bevölkerung ständig wachsenden Anforderungen gerecht und dabei immer schneller werden. Das haben zuletzt verschiedene herausragende Ereignisse in Nordhessen immer wieder eindrücklich gezeigt. Dirk Bartoldus war bereits in der Vergangenheit in der Pressestelle tätig und hat als Polizeiführer vom Dienst zudem alle Mittel der polizeilichen Kommunikation an verantwortlicher Stelle betreut. Er bringt das gesamte Rüstzeug mit. Ich bin mir sicher, dass er die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Behörde professionell leiten wird." Mit der Leitung des Hauptsachgebiets "PÖA" übernimmt der 50-Jährige nun die Verantwortung für die Sachgebiete Pressestelle, Soziale Medien, Webredaktion und Einstellungsberatung. (Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte Foto von der Amtseinführung.)

Pressearbeit kein Neuland für Bartoldus

Dirk Bartoldus begann seine Laufbahn bei der Polizei Hessen im mittleren Dienst im Oktober 1987 in Kassel. Nach der Ausbildung war er Einsatzbeamter und Gruppenführer in der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim. Nach dem Studium für den gehobenen Dienst folgte die Verwendung als Zugtruppführer in der Bereitschaftspolizei in Mühlheim, bis es für den gebürtigen Westfalen im Jahr 1999 dienstlich in Richtung Heimat ging. Zunächst war Dirk Bartoldus als stellvertretender Dienstgruppenleiter und später als Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Bad Arolsen tätig. Anschließend folgte im Jahr 2006 eine mehrmonatige Verwendung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen. Von 2007 bis 2014 war Dirk Bartoldus Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Mitte, dem Innenstadtrevier in Kassel. Den örtlichen Medien dürfte der heute 50-Jährige bereits durch seine langjährige Tätigkeit als Polizeiführer vom Dienst (PvD) von 2014 bis 2020 bekannt sein, in der er außerhalb der Bürozeiten auch für die Presseauskünfte der Behörde verantwortlich zeichnete. Darüber hinaus fungierte Dirk Bartoldus anlässlich der Versammlungslagen am 20. März als Sprecher der Polizei für diesen äußerst schwierigen Einsatz. Zuletzt war er stellvertretender Leiter des Hauptsachgebiets E 3, dem Führungs- und Lagedienst des PP Nordhessen. Der 50-Jährige, der im Landkreis Höxter wohnt und in seiner Freizeit gerne sportlich tätig ist, engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand eines örtlichen Vereins und widmet sich begeistert der Gartenarbeit. Dirk Bartoldus ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

