Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Diebstähle in der Edewechter Landstraße +++ Renault rutscht auf winterglatter Fahrbahn gegen Ampelmast +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag wurden gegen 16 Uhr mehrere Werkzeuge von einer Baustelle in der Edewechter Landstraße entwendet. Die unbekannten Täter nutzten die kurze Abwesenheit eines Handwerkers und entwendeten aus dem Gartenbereich des Rohbaus zwei Winkelschleifer und ein Nivelliergerät im Wert von mehreren Hundert Euro. (1460006)

In der Nacht von gestern auf heute entwendeten unbekannte Täter ebenfalls in der Edewechter Landstraße eine Gasflasche aus einem Imbisswagen. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam ein Fach des Wagens auf und entnahmen daraus die Flasche. (1459788)

Zeugen der beiden oben genannten Diebstähle werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 in Verbindung zu setzen.

Im Scheideweg Ecke Bürgerbuschweg verunfallte heute gegen 05:30 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Renault Twingo. Auf winterglatter Fahrbahn kam der Renault im Kreuzungsbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, stieß gegen einen Ampelmast auf der gegenüberliegenden Seite und kam kurz hinter der Kreuzung zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der 23-jährige Fahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Ampel sowie am Twingo entstanden Sachschäden. (1458828)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell