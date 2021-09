Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Stopp-Schild abgeschraubt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 06.09.2021, 00:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Stopp-Schild an der L525 in Bad Dürkheim abgeschraubt. Das Verkehrsschild konnte durch die Polizeibeamten in einem Busch in ca. 100 Meter Entfernung aufgefunden und provisorisch wieder befestigt werden. Die Straßenmeisterei wird sich um die ordnungsgemäße Anbringung des Schildes kümmern. Die Polizei weist darauf hin, dass es durch die Demontage eines Verkehrsschildes zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommen kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell