Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Abbiegen in Hauswand gelandet

Wachenheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte der 78-jährige Fahrer eines BMW 560 beim Abbiegevorgang von der Weinstraße in die Ringstraße, übersteuerte hierdurch den PKW und kam, nachdem ein im Gegenverkehr geparkter PKW gestreift wurde, in einer angrenzenden Hausfront zum Stehen. Die im BMW befindliche 78-jährige Ehefrau des Fahrers wurde durch den Aufprall und die dadurch ausgelösten Airbags leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Sowohl an der Hauswand als auch an beiden PKWs entstand erheblicher Sachschaden - eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Örtlichkeit musste für die Dauer der Unfallaufnahme über ca. zwei Stunden gesperrt werden - der Verkehr wurde überörtlich umgeleitet.

