Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Illegale Veränderungen an Golf Cabrio

Kirchheim (ots)

Am 05.09.2021, um 21.10 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Golf-Fahrer auf dem Maxi-Autohof in Kirchheim. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten technische Veränderung am Wagen des 41-jährigen Fahrers fest. Der Mann hatte sowohl die Rad- Reifenkombination als auch das Fahrwerk verändert. Für die Veränderungen führte der Mann weder ein Gutachten mit, noch waren diese durch einen technischen Sachverständigen geprüft und zugelassen worden, weshalb hier von einer Gefährdung der allgemeinen Verkehrssicherheit auszugehen ist. Die Betriebserlaubnis des Autos ist damit erloschen. Gegen den 41-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm ist im Nachgang nur noch die Fahrt zu einem technischen Sachverständigen gestattet.

