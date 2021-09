Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - LKW-Fahrer prügeln sich - Alkohol im Spiel

Kirchheim, Rosengartenweg - 05.09.2021, 13:40 Uhr (ots)

Gestern kam es auf einem Parkplatz im Rosengartenweg zu einer Auseinandersetzung unter 3 LKW-Fahrern. Zwei Männer schraubten an ihren LKW's und konsumierten Alkohol. Ein Dritter hingegen wollte schlafen und forderte seine Kollegen auf leiser zu sein. In der Folge schlugen der 54- und der 40-Jährige "Schrauber" auf den 38-Jährigen ein. Dieser setzte sich zur Wehr und verprügelte die Beiden. Der 54-Jährige wurde mit einer blutigen Kopfwunde ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades (jeweils über 2 Promille) wurden 2 LKW-Schlüssel sichergestellt, um einen Fahrtantritt zu verhindern. Alle gehören übrigens dem gleichen Unternehmen an.

