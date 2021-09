Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Party im Feld aufgelöst - Ordnungsamt mit Flaschen beworfen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 04.09.2021, gg. 23:15 Uhr, wurde eine Ruhestörung, ausgehend von einer großen Party im Feld unterhalb NW-Diedesfeld, gemeldet. Die Örtlichkeit wurde vom Ordnungsamt und der Polizei angefahren. Vor Ort konnten ca. 100 Jugendliche festgestellt werden, welche sich in mehreren Kleingruppen auf der Feldanlage aufhielten. Es wurden Musikboxen mitgeführt und Alkohol konsumiert. Beim Erblicken der Ordnungskräfte, entfernten sich etliche "Partygäste" in verschiedene Richtungen. Anderen wurde ein Platzverweis erteilt und sie wurden zur Ruhe ermahnt. Beim Eintreffen des Ordnungsamtes wurden die Mitarbeiter mit Weinflaschen beworfen, welche sie jedoch nicht trafen. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

