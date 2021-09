Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Randalierer fährt unter Drogeneinfluss

Weidenthal/Pfalz (ots)

Am Sonntagmorgen, 05.09.2021, gg. 10:20 Uhr, wurde der Polizei eine randalierende Person in der Hauptstraße in Weidenthal gemeldet. Bei der Person handelte es sich um einen 30jährigen Mann aus Bad Dürkheim, welcher den Beamten gegenüber angab, verärgert zu sein, weil ihm eine Bekannte den Pkw-Schlüssel abgenommen habe. Grund hierfür war wohl der Umstand, dass die Bekannte um das Drogenproblem des Mannes wusste und er den Pkw von Bad Dürkheim nach Weidenthal führte. Tatsächlich wurden während der Kontrolle Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt und ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte schließlich die Einnahme von Kokain. Der Dürkheimer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

