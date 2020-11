Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Firmenwagen

Wer kennt den Mann auf dem Foto?

ReesRees (ots)

Am 24. September 2020 gegen 21:00 Uhr schlug ein unbekannter, männlicher Tatverdächtiger die Scheibe der Schiebetür eines Firmenfahrzeuges ein, das in einem Hinterhof an der Neustraße abgestellt war. Durch das Loch in der Scheibe entnahm er diverse Werkzeugmaschinen aus dem Transporter. Der Täter flüchtete anschließend über den frei begehbaren Weg rechts neben dem Geschäftsgebäude, über den er vorher auch gekommen war. Bei seiner Tat wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Bildmaterial ist unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rees-besonders-schwerer-diebstahl-aus-kraftfahrzeugen

Die Kripo Emmerich fragt nun: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise werden unter Telefon 02822 7830 erbeten. (cs)

