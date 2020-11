Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchte Brandstiftung an Scheune

Zeugen gesucht

Rees-HaldernRees-Haldern (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (10. November 2020) gegen kurz vor 22 Uhr offenbar versucht, eine Lagerscheune am Wittenhorster Weg in Brand zu setzen. Ein Zeuge, der an der Örtlichkeit vorbei lief, bemerkte, dass eine Holztür der Scheune brannte und alarmierte die Feuerwehr. Aufgrund der schnellen Reaktion der Löschzüge Rees und Haldern blieb der Sachschaden zwar gering, dennoch sucht die Kripo nun Zeugen: In der Scheune wurde eine Flasche mit noch unklarem Inhalt gefunden, die vermutlich als Brandbeschleuniger fungieren sollte. Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

