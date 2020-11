Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Supermarkt, versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rees-HaldernRees-Haldern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. November 2020) ereigneten sich in Haldern ein Einbruch und ein Einbruchsversuch. In einen Supermarkt an der Bahnhofstraße drangen unbekannte Täter ein, indem sie ein Oberlicht einschlugen. Um an das hochgelegene Fenster zu gelangen, kletterten sie offenbar auf eine Mülltonne. Die Täter erbeuteten Zigaretten von noch unbekanntem Warenwert. Auf der Lindenstraße versuchten Unbekannte in derselben Nacht, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Allerdings zogen sie unvollendeter Dinge von dannen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

