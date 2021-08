Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210819.6 Appen: Schussabgabe im Rahmen eines Einsatzes

Appen (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes am heutigen Abend in Appen ist es zu einem Schusswaffengebrauch durch polizeiliche Einsatzkräfte gekommen. Der genaue Geschehensablauf bleibt zu klären, die Itzehoer Kriminalpolizei ist in die Ermittlungen eingestiegen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen alarmierte eine Zeugin kurz vor 20.00 Uhr die Polizei, weil eine männliche Person im Ziegeleiweg mit einem Messer bewaffnet unterwegs war. Drei Streifen machten sich auf den Weg zum Ort des Geschehens und mussten im Rahmen der Einsatzbewältigung Pfefferspray und die Waffe gegen den 30-Jährigen aus Appen einsetzen. Ein Schuss machte den Mann, der wegen eines bestehenden Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war, handlungsunfähig. Er erlitt eine Bein-Verletzung und kam in ein Hamburger Krankenhaus.

Die Itzehoer Kripo ist aktuell im Einsatz, um den genauen Geschehensablauf zu klären. Aus diesem Grund sind derzeit keine weiteren Auskünfte seitens der Ermittlungsbehörden möglich.

Merle Neufeld

