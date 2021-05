Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 13. Mai 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mittwoch, 12.05.2021, 16:30 Uhr 38324 Kissenbrück, Hauptstraße

Zur Vorfallszeit befuhr ein Motorradfahrer die Hauptstraße in Kissenbrück. Auf Grund übermäßigen Alkoholkonsums kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Grundstückszaun. Bei Eintreffen der Polizei war an dem Krad kein amtl. Kennzeichen mehr angebracht. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der unverletzte Fahrer das Kennzeichen abmontierte. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass er das Kennzeichen zwischenzeitlich abmontiert und in seinem Rucksack verwahrt hatte. Auf dem Kennzeichen war das Zulassungssiegel entfernt, das Krad nicht zur Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum zugelassen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,9 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mittwoch, 12.05.2021, 21:15 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Kolpingstraße

Am Mittwoch, 12.05.2021, gg. 21:15 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Hauswand eines Mehrfamilienhauses der Kolpingstraße in Wolfenbüttel mit einem Schriftzug in blauer Farbe. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte er in unbekannter Richtung flüchten.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell