Polizei Hamburg

POL-HH: 201207-1. Mutmaßlicher KfZ-Aufbrecher in Hamburg-Eppendorf festgenommen

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 06.12.2020, 14:00 Uhr Tatort: Hamburg-Eppendorf, Martinistraße

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 23 haben gestern Nachmittag einen 43-jährigen Türken wegen des Verdachts des Kfz-Aufbruchs vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen. Die Beamten wurden im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung des Kfz-Aufbruchs auf einen Mann aufmerksam, der sich auffällig für ein abgestelltes Taxi in der Martinistraße interessierte und in den Innenraum schaute. Im weiteren Verlauf zerstörte der Mann die Fensterscheibe, entnahm etwas aus dem Innenraum und flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad. Die Fahnder nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann kurze Zeit später stellen und vorläufig festnehmen. In seinem Fahrradkorb fanden die Beamten unter anderem eine Geldbörse und weiteres Diebesgut aus dem Taxi und stellten dieses sicher. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 43-Jährigen, der in der Vergangenheit mit ähnlichen Delikten hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter zugeführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu weiteren möglichen Taten, führt das für die Region Eimsbüttel zuständige LKA 132.

