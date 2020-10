Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Auto-Diebstahl

Lotte (ots)

In der Nacht von Donnerstag (01.10.2020) auf Freitag, zwischen 16.15 Uhr und 06.00 Uhr, ist am Merschweg ein Sprinter gestohlen worden. Der Kleinlaster der Marke Mercedes Benz gehört einem 59-Jährigen aus Lotte, der den Wagen als Firmenfahrzeug nutzt. Der Geschädigte beschreibt mehrere Auffälligkeiten an dem weißen Sprinter: Auf dem Fahrerhaus befindet sich eine Werbeschrift mit dem Schriftzug "Pro Office", an der Heckklappe ist ein roter Stuhl, an der Seite ein gelber Schrank aufgedruckt. Das Kennzeichen lautet: OS-P8988. Die Polizei fahndet nach dem Auto. Wie der Wagen gestohlen wurde, ist nicht klar. Hinweise auf einen Täter gibt es nicht. Beide Wagenschlüssel sind vorhanden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05451/591-4315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell