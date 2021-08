Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210803.5 Wewelsfleth: Carport gerät in Brand

Wewelsfleth (ots)

In der Nacht zu heute ist in Wewelsfleth ein Carport in Brand geraten. Ein technischer Defekt dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ursächlich für das Feuer gewesen sein.

Kurz vor Mitternacht ging bei der Polizei und bei der Feuerwehr die Meldung über einen brennenden Carport an einem Haus in der Straße Humsterdorf ein. Die Flammen zerstörten einige Holzlatten und den vorderen Bereich des Dachstuhls, einen in dem Unterstand geparkten Wagen brachte die eingesetzte Feuerwehr in Sicherheit.

Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen, die Ermittlungen übernimmt die Itzehoer Kripo.

Merle Neufeld

