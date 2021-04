Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Postfiliale

Höxter (ots)

Am Samstag, 03.04.21 gegen 09.20 h meldeten Angestellte der Post, dass in der Filiale in Höxter an der Uferstraße eingebrochen worden sei. Im Zeitraum von Donnerstag, 01.04.2021, 17.30 h - Samstag 03.04.2021, 09.20 h hatten sich unbekannte Täter Zugang zur Postfiliale im hinteren Bereich verschafft. Ein Rollcontainer wurde aufgebrochen und die darin befindlichen Pakete geöffnet. Teilweise wurden die Pakete geleert, andere Inhalte wurden im Paket belassen. Zudem wurden zwei Fahrzeugschlüssel entwendet, die auf einem Tisch lagen und zu Postzustellfahrzeugen gehörten. Die Höhe des Diebesguts kann nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271-9620. /Wo.

