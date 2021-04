Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Einbruch in Discounter

Brakel (ots)

Am Samstag, dem 03.04.2021 gegen 23.20 h beobachtete ein Zeuge, wie sich drei Personen an einem Lebensmitteldiscounter mit einer Leiter zu schaffen machten. Mittels der Leiter versuchten die Personen auf das Dach zu gelangen. Daraufhin wurden sie von dem Zeugen angesprochen und sie flüchteten zu Fuß von der Örtlichkeit. Eine Person wird als stämmig beschrieben, die beiden anderen Personen hatten nach Auskunft des Zeugen eine normale Statur. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271/962-0. /Wo.

