POL-IZ: 210803.2 Heide: Einbruch in Schulgarage

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu einem Einbruch in eine Garage auf einem Schulgelände gekommen. Der Täter entwendete Werkzeug, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 15.30 Uhr, bis zum Montag, 05.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Garage auf dem Grundstück des Gymnasiums in der Rosenstraße. Aus dem Inneren entwendete er einen Akku-Freischneider von Stihl im Wert von etwa 250 Euro.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

