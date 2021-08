Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210803.3 Heide: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Heide (ots)

Am Montagmorgen hat eine Streife in Heide einen Autofahrer überprüft, der keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 09.25 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte in der Meldorfer Straße einen Ford, an dessen Steuer ein Mann saß, der den Beamten nicht unbekannt war. Von ihm wussten die Polizisten, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und häufiger Drogen konsumierte. Auf einem Parkplatz checkten die Polizisten den 31-Jährigen und stellten Anzeichen fest, die auf einen vorangegangenen Rauschmittelkonsum hindeuteten. Ein auf dem Heider Revier absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Heider anordneten. Er wird sich nun nicht zum ersten Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Rauschmitteleinfluss verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell