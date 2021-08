Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210819.4 Hennstedt (Kr. Steinburg): Einbruch in Schul- und Kindergartengebäude

Hennstedt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Hennstedt zu einem Einbruch in eine Schule mit angrenzendem Kindergarten gekommen. Der Täter entwendete unter anderem Elektronikartikel, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Dienstag auf Mittwoch suchte ein Unbekannter das Schul- und Kindergartengebäude in der Schulstraße auf. Durch das Aufhebeln einer Tür verschaffte er sich Zutritt zu dem Objekt und entwendete neben einem Laptop und einer Festplatte den Inhalt einer Geldkassette und einer Kaffeekasse. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert des Stehlguts sind noch unklar.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell