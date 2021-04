Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gesucht * Päckchen und Scanner geklaut * Radfahrer bei Unfall leicht verletzt *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Päckchen und Scanner geklaut - Maintal

(mm) Einem Briefträger sind am Samstag, gegen 12 Uhr, während er Post in der Käthe-Kollwitz-Straße 16 in Dörnigheim zustellte, ein Päckchen sowie ein Scangerät gestohlen worden. Beide Sachen hatte er in der Transportbox am Vorderlenker seines Fahrrades deponiert, welches er vor dem Hauseingang abgestellt hatte. Nach seiner Rückkehr zum Fahrrad fehlte das Päckchen sowie der Scanner. Die Polizei in Maintal prüft in diesem Zusammenhang, ob die drei Männer, die den Zusteller unmittelbar vor der Tat in Höhe der Hausnummer 14 angesprochen hatten, etwas mit dem Diebstahl zu tun haben könnten. Einer war etwa 1,85 Meter groß und kräftig, man könnte ihn als muskulös bezeichnen. Bekleidet war er mit einer grünen Weste, einer schwarzen Jacke sowie einer blauen Jeans. Er hatte helle Haut, kurz rasierte Haare und ein kleineres Messer in der Hand. Die beiden anderen Personen hatten ebenfalls helles Haar und waren kräftig. Nach Angaben des Briefträgers könnten sie aus Osteuropa kommen. Hinweise auf das unbekannte Trio nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

2. Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Freigericht/Altenmittlau

(fg) Beamte der Polizeistation Gelnhausen suchen Zeugen, nachdem es am Montagnachmittag in der Straße "Kleiner Weinberg" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Lastwagen gekommen war. Der Radler zog sich hierbei leichte Verletzungen am Knie zu. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren kurz nach 15 Uhr die Straße "Kleiner Weinberg" in Richtung Hauptstraße, als der 37 Jahre alte Pedelec-Fahrer plötzlich von seinem Fahrrad abgestiegen sein soll. Der 54-jährige Mercedes-Fahrer stieß daraufhin leicht gegen das Hinterrad des Rades, infolgedessen der 37-Jährige zu Fall kam. Die hinzugerufenen Beamten konnten keine offensichtlichen Schäden am Mercedes sowie am Pedelec feststellen. Offenbar gab es vor dem Zusammenstoß einen Disput zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, bei dem man sich gegenseitig Fehlverhalten im Straßenverkehr vorgeworfen hat. Zeugen, die den Unfall sowie den Disput der beiden Männer beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizei in Gelnhausen.

