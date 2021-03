Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Abstand nicht eingehalten

Zwei kaputte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag bei Lonsee.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit fuhr der 25-Jährige mit seinem Audi auf der Landesstraße 1232. Er wollte nach links in eine Ausbuchtung an der Straße fahren und dort wenden. Hinter ihm fuhr ein 50-Jähriger zu dicht auf. Das geplante Fahrmanöver nahm er zu spät wahr und konnte nicht mehr bremsen. Mit seinem VW fuhr er dem Audi in das Heck. Durch den Unfall erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

