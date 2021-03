Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim (89605) - Autofahrer landet im Acker

Am Mittwochmorgen erlitt bei Altheim ein 48-Jähriger einen medizinischen Notfall.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 8.45 Uhr auf der Kreisstraße von Schwörzkirch in Richtung Ringingen unterwegs. Die Einmündung bei Altheim überquerte er mit seinem BMW ungebremst und landete in einem Acker. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten aus. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Durch den Unfall dürfte er sich nicht verletzt haben. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden ist gering.

