Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall zwischen Motorradfahrern

Bad Dürkheim (ots)

Am 05.09.2021 gegen 16:45 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung B37 / Kanalstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern. Demnach mussten beide Motorradfahrer verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich bremsen, wobei der hintere Motorradfahrer, ein 43-jähriger Ludwigshafener, die Situation zu spät erkannte und auf das vorausfahrende Motorrad seiner 35-Jährigen Begleiterin auffuhr, sodass beide zu Fall kamen. Ein Motorrad touchierte hierbei noch das Heck eines vorausfahrenden PKW. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 7500 EUR - beide Motorradfahrer wurden lediglich leicht verletzt.

