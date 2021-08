Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten gestoppt und verhindert

Kaiserslautern (ots)

Zu Ende war die Fahrt mit einem E-Scooter für einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagmorgen. Eine Streife war gegen 9 Uhr in der Albrechtstraße auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden und ihn gestoppt, um ihn zu kontrollieren. Dabei legte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten an den Tag.

Einen Urintest lehnte der Mann zwar ab, musste dann aber zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Den E-Scooter musste er vor Ort stehen lassen; sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, kommen auf den 26-Jährigen Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und - je nach Ergebnis der Blutprobe - auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Noch rechtzeitig verhindern konnten Polizeibeamte eine Trunkenheitsfahrt am späten Dienstagabend. Gegen 23 Uhr fiel ihnen in der Burgstraße ein junger Mann auf, der sich gerade einen E-Scooter leihen wollte. Weil der Mann den Eindruck erweckte, nicht mehr nüchtern zu sein, sprachen die Polizisten ihn an.

Im Gespräch konnten sie deutlich die Alkoholfahne des 25-Jährigen riechen; er weigerte sich jedoch einen Alkoholtest zu machen. Dem Mann wurden deshalb die rechtlichen Konsequenzen erläutert, die ihm drohen, wenn er alkoholisiert am Straßenverkehr teilnimmt. Der 25-Jährige stieg daraufhin vor den Augen der Beamten in einen Bus, um seinen Heimweg anzutreten...

Die Fahrzeugschlüssel eines Autofahrers ließen sich Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch am Messeplatz aushändigen. Der 25-Jährige saß dort zusammen mit weiteren Personen in seinem Auto und konsumierte Alkohol. Ein Atemtest bescheinigte ihm bereits zu diesem Zeitpunkt einen Pegel von 0,88 Promille.

Um zu verhindern, dass der Mann in diesem Zustand sein Auto bewegt, wurden Schlüssel und Führerschein "einkassiert" - der 25-Jährige kann sich beides auf der Dienststelle abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

Im weiteren Verlauf des Nachtdienstes unterzog eine Streife gegen 3.50 Uhr in der Friedenstraße einen Fahrradfahrer einer Kontrolle. Der 34-Jährige händigte den Beamten eine kleine Menge Cannabis aus. Er muss mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

