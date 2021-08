Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abschließen nicht vergessen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Dass man nicht "vergessen" sollte, sein Auto abzuschließen, mussten am Dienstag mehrere Personen aus Weilerbach lernen. Sie meldeten der Polizei, dass verschiedene Gegenstände aus ihren Pkws entwendet wurden. Die Wagen waren zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 6:30 Uhr in den Straßen "Im Weidengarten" und "Zum Geißrech" abgestellt. Alle Geschädigten gaben an, dass sie ihre Autos nicht ordnungsgemäß zu verschlossen hatten. Deshalb: Autos unbedingt immer verschließen - egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |elz

