Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Glimpflich ausgegangen

Kaiserslautern (ots)

Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Dienstagnachmittag in der Slevogtstraße. Hier kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 7-jährigen Jungen auf einem Fahrrad und einem Auto. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der Autofahrer aus Richtung Käthe-Kollwitz-Straße und fuhr in Richtung Feuerbachstraße, als der Junge mit seinem Fahrrad von links aus einem Hauszugang kam und unvermittelt auf die Fahrbahn der Slevogtstraße fuhr. Der 7-Jährige war offenbar mit seinem Rad auf die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Er prallte mit seinem Rad gegen die Front des Pkw. Glück im Unglück: Der junge Radler zog sich nur Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich leichter Sachschaden am Pkw und am Fahrrad. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell