Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad weg - Schloss unbeschädigt

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Nur noch das Schloss ihres Fahrrads hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstag in der Bismarckstraße gefunden. Das Mountainbike selbst ist verschwunden.

Wie die 38-Jährige gegen Mittag der Polizei meldete, hatte sie ihr Fahrrad am Vormittag gegen 9.20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 4 abgestellt und mit einem Schloss am Regen-Fallrohr des Gebäudes gesichert. Als sie zwei Stunden später zurückkam, hing nur noch das Schloss am Fallrohr, das Bike war weg.

Wie es den Tätern gelang, das Schloss zu öffnen, ist unklar - es blieb unbeschädigt.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Damen-Mountainbike der Marke Scott mit weißem Rahmen und silber-pinkfarbener Aufschrift, dunklem Lenker und weiß-schwarzen Griffen. Es hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat, oder die wissen, wo das Mountainbike jetzt steht, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150, zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell