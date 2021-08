Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bargeld aus Auto gestohlen

Weilerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Pkw aufgebrochen. Der Wagen war in der Eichendorffstraße geparkt. Die Täter schlugen ein Seitenfenster ein und durchsuchten das Fahrzeug. Der Besitzer nutze den Aschenbecher zur Aufbewahrung von Kleingeld. Die Diebe entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. An dem Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei sicherte Spuren. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell