Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Rollerfahrer leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Auf der Mainzer Straße ist es am Montagmittag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Rollerfahrer gekommen. Beide Fahrzeugführer fuhren die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Kreuzung Donnersbergstraße. Die 38-jährige Autofahrerin befuhr, nach ihren Angaben, die linke Spur. Der Rollerfahrer die Rechte. Beim Vorbeifahren touchierte die 38-Jährige den Rollerfahrer am linken Bein. Der 68-Jährige stürzte. Durch die Berührung zog er sich eine Wunde am linken Bein zu. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Als die Beamten den Rollerfahrer zum Hergang des Unfalls befragten, gab dieser an ebenfalls auf der linken Spur gefahren zu sein. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen, die den Unfall verfolgt haben und Angaben zum Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

