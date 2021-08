Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Mercedes gestreift?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstagvormittag aus der Ludwig-Waldschmidt-Straße gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer hat hier einen geparkten Mercedes Viano gestreift und beschädigt - ohne den angerichteten Schaden zu melden, fuhr er davon. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise!

Wann genau der Kleintransporter beschädigt wurde, ist unklar. Der Fahrer konnte lediglich angeben, dass er den Wagen vor einer Woche, am 4. August, ordnungsgemäß und unversehrt am rechten Fahrbahnrand abgestellt hat. In den folgenden Tagen wurde das Fahrzeug nicht benutzt. Dadurch fiel der Schaden auf der Fahrerseite - die zur Straße hin stand - erst am Dienstag auf.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 gern entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell