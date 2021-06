Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmittag (13.20 Uhr) befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg der Malberger Straße aus Sutthausen kommend in Richtung Georgsmarienhütte. An der Einmündung zur Unterbauerschaft beabsichtigte die junge Frau aus Georgsmarienhütte nach links in Richtung Malbergen einzubiegen. Dabei missachtete ein bislang unbekannter, aus Malbergen kommender Autofahrer, die Vorfahrt der 18-Jährigen und erfasste sie am Vorderreifen. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne der leicht verletzten Frau zu helfen und seine Personalien anzugeben. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen könnte es sich um einen schwarzen BMW der Modellreihen X3 oder X5 gehandelt haben. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder seinem Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

