Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hude: Am 29.01.2020 gegen 15:20 kommt es auf der Holler Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei gerät ein unbekannter LKW (goldfarbener LKW für Pferdetransport) aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr, sodass er mit dem Außenspiegel den PKW eines 28-jährigen Oldenburgers touchiert. Es entsteht Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Tel: 04431-941-0 zu melden.

